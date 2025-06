Ragusa, Criscione choc in consiglio comunale: “Ho ricevuto frasi ingiuriose dal collega Mauro”

Attualità

La replica: "Se così fosse, ci sono i tribunali per accertare la verità"

All’esterno tutti insieme ad inneggiare alla pace, con la significativa bandiera fissata sul balcone di palazzo dell’Aquila per il cessate il fuoco a Gaza, ma all’interno la battaglia è su diversi fronti.Sempre più alti i toni in consiglio comunale in «un tutti contro tutti» che non lascia ampio spazio al confronto. «Assistiamo ad attacchi di vario genere e persino io, da addetto ai lavori, mi sforzo di capirci qualcosa. Figuriamoci la città», ha commentato il capogruppo dem Peppe Calabrese che invoca come soluzione, ancora una volta, la «chiarezza politica». «Il sindaco Cassì è di destra o di sinistra? Non si capisce cosa stia aspettando, forse il terzo mandato o che qualche partito la accolga. Fondamentalmente questa giunta è l’emblema del trasformismo che si arrampica sugli specchi pur di arrivare al potere», ha aggiunto Calabrese.