Ragusa, Cugnata incontra i consiglieri di Forza Italia sulla vicenda Iblea Acque: “Bene la posizione di Leontini e Mauro”

Attualità

La gestione del servizio idrico integrato in provincia sempre al centro dei riflettori

“Le lamentele sono numerose. Il sentire della gente è di pubblico dominio. Le critiche del nostro consigliere comunale a Ragusa, Gaetano Mauro, possono sembrare pesanti ma è questo quello che i cittadini pensano. Il servizio, purtroppo, non corrisponde alle attese. E, quindi, esiste un problema. Che bisogna risolvere”. E’ quanto afferma il coordinatore provinciale di Forza Italia Ragusa, Giancarlo Cugnata (nella foto), a proposito della società Iblea Acque anche dopo che l’assemblea dei sindaci, venerdì scorso, ha approvato a maggioranza il bilancio. “Bene, a questo proposito – sottolinea ancora Cugnata – l’azione del nostro sindaco di Ispica, Innocenzo Leontini, che ha votato contro facendo così sentire tutta la coerenza di un’azione politica, la nostra, che chiede conto e ragione rispetto ad alcune situazioni di insofferenza che non sono state ancora ben decifrate. La stessa coerenza che non si può affibbiare ad altre forze politiche che da un lato dicono di volere avversare questa gestione per gli stessi motivi che solleviamo noi, mentre dall’altro i loro sindaci votano gli atti a favore. Quindi, a che gioco stiamo giocando? Le parole hanno un peso e gli atti devono essere conseguenziali. Altrimenti, ci prendiamo soltanto in giro”.