Ragusa, Cutrale riconfermato alla guida della Fai Cisl Rg Sr

L'elezione a conclusione del IV congresso territoriale tenutosi a Poggio del Sole

Sergio Cutrale riconfermato alla guida della Fai Cisl Ragusa Siracusa. L’elezione al termine del IV Congresso territoriale celebrato nella sala conferenze di Poggio del Sole a Ragusa.

Alla presenza della segretaria nazionale della categoria, Raffaella Buonaguro, del segretario generale regionale della Fai Sicilia, Adolfo Scotti, e del segretario generale della UST Cisl Ragusa Siracusa, Giovanni Migliore, i delegati hanno completato la segreteria eleggendo Daniela Cannizzaro e Valentina Fracanzino (nella foto).

“Il territorio Ragusa Siracusa detiene il primato nazionale per quanto riguarda la produzione agricola lorda vendibile – ha detto Cutrale nella sua relazione d’apertura – Parliamo di oltre il 47 per cento di produzione ortofrutticola e floricola sotto serra.

Basta considerare che, in questo territorio, – ha continuato – una popolazione pari al 10 per cento della popolazione regionale, produce più del reddito agricolo complessivo dell’intera regione. Ragusa vanta il 60 per cento della produzione lattiero casearia e il 65 per cento della produzione di carni”.

La produzione biologica rappresenta circa il 20 per cento dell’intera superficie a coltivazione regionale. Oltre 35 mila gli ettari, dei quali oltre 22 mila nel territorio siracusano.

Un’industria virtuosa e ancora potenzialmente in crescita quella dell’agroalimentare.

“La manodopera in agricoltura, seppur in calo, in base ai dati INPS – ha sottolineato Cutrale – alla fine del 2023, a Ragusa e Siracusa, sono stati impiegati circa 43 mila lavoratori a tempo determinato. Circa 29 mila a Ragusa e poco più di 14 mila a Siracusa per i quali, però, restano ancora poche giornate lavorative per singolo lavoratore”.

Passaggio obbligato dedicato al lavoro in nero e, quindi, al caporalato.

“C’è un popolo invisibile a cui si aggiungono altri fantasmi del lavoro – ha detto il segretario generale della FAI territoriale – Sono molti quelli che nel mondo del lavoro regolare in agricoltura appaiono e scompaiono a giorni alterni. Occorrono verifiche costanti da effettuare di concerto con l’Inail, con il Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro e l’Inps per rafforzare i livelli di sicurezza nelle aziende”.

“Siamo in presenza di un settore economico fondamentale per quest’area vasta – ha aggiunto Giovanni Migliore – Qui c’è bisogno di migliorare ancora i trasporti per consentire l’esportazione vantaggiosa dei nostri prodotti d’eccellenza. È assurdo che costi meno fare arrivare le nostre merci nel porto di Rotterdam invece che a Bologna”.

“Sistema forestale e bonifiche sono al centro delle nostre discussioni con il governo Regionale – ha ricordato Scotti – Due ambiti che rappresentano la condizione primaria e necessaria per il mantenimento e lo sviluppo della nostra agricoltura e dell’intero territorio siciliano”.