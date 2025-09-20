Ragusa, da oltre 8 mesi ai domiciliari: “Liberate i nostri assistiti”

Cronaca

Sono i titolari della casa di riposo finita nel ciclone a inizio anno. Ieri iniziato il processo

Ha preso il via davanti al Tribunale collegiale di Ragusa il processo per i titolari della casa di riposo “Villa Ortensia”, Margherita Di Raimondo, e il compagno, Salvatore Germanà (nella foto), ed altri sette imputati denunciati a piede libero. L’avvocato Giuseppe Lipera del Foro di Catania difensore dei coniugi insieme all’avvocato Enza Forte, in apertura ha eccepito la nullità del decreto che ha disposto il giudizio, perché emesso da un Gup nei cui confronti pendeva una istanza di ricusazione, ancora sottoposta al vaglio della corte suprema di Cassazione.