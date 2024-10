Ragusa, Daniela Mercante nuovo provveditore agli Studi

Attualità

Gli auguri di buon lavoro da parte del senatore Salvo Sallemi: "E' un'eccellenza vittoriese"

Daniela Mercante (nella foto), dirigente scolastica di Vittoria, è stata nominata nuovo dirigente dell’Ufficio scolastico dell’Ambito territoriale di Ragusa. Mercante, dirigente dal 2015, ha una lunga esperienza nell’insegnamento, nella dirigenza e nel contrasto alla dispersione scolastica e il senatore Salvo Sallemi si compiace per la nomina augurando buon lavoro.

“Innanzitutto mi preme ringraziare la dirigente dell’Usr Viviana Assenza per il suo lavoro e il suo impegno totalizzante. Con Daniela Mercante – un’altra eccellenza vittoriese – l’Usr di Ragusa avrà una guida autorevole, di grande levatura e competenza. Le porgo i migliori auguri di buon lavoro nella convinzione che la scuola – in tutte le sue articolazioni – abbia una valenza fondamentale per il futuro della nostra società. Daniela Mercante ha dimostrato, concretamente, come l’istituzione scolastica possa essere promotrice di bellezza, di coinvolgimento sociale, di contrasto al degrado e alla dispersione. Basti pensare che ha anche ricevuto un attestato di encomio dal Ministro dell’Istruzione per il progetto “Orto in Condotta”, un vero e proprio modello nazionale di buone pratiche didattiche. La nostra provincia, quindi, potrà avvalersi delle sue capacità per compiere decisi passi in avanti nel mondo dell’istruzione e a trarne beneficio sarà tutto il territorio ibleo”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA