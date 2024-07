Ragusa, Danilo Bonuomo nuovo presidente provinciale degli agenti immobiliari Fimaa

Attualità

Il vice sarà Daniele Ravalli. Gli auguri di buon lavoro del presidente provinciale Confcommercio Manenti

Eletto il nuovo presidente provinciale degli agenti immobiliari Fimaa. Si tratta di Danilo Bonuomo. E’ stato il direttivo, dopo che i componenti dello stesso erano stati eletti dall’assemblea degli iscritti, ad esprimere il nominativo della figura apicale, team manager di Remax Platinum. Il vice sarà Daniele Ravalli. Gli altri componenti del direttivo provinciale sono: Giuseppe Battaglia, Andrea Infante, Bernardino Iura oltre, naturalmente, a Bonuomo e Ravalli.