Ragusa, danneggiata la vetrina di un esercizio commerciale di via Schininà: “Centro storico sempre più invivibile”

Cronaca

Il titolare: "Due furti e un tentato furto in meno di un anno. Difficile portare avanti un'attività"

Centro storico di Ragusa sempre più problematico. E’ quanto denuncia il titolare di Pizza Time, locale che insiste in via Mariannina Schininà. Questa mattina la brutta sorpresa del danneggiamento della porta d’ingresso in vetri (nella foto).

“Questa mattina – scrive il titolare su Facebook – abbiamo ricevuto un bel regalo da parte di qualche pezzo di m….. Due furti ed un tentato furto in meno di un anno. Diventa sempre più difficile portare avanti un attività. Mi auguro che qualcuno di competenza faccia presente la situazione che stiamo vivendo”.

