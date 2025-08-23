Ragusa, decisa la data dei funerali di Andrea Passalacqua

Attualità

E' il quindicenne che è tragicamente deceduto dopo essere stato schiacciato da un trattore mentre si trovava nell'azienda agricola di famiglia

I funerali di Andrea Passalacqua (nella foto), quindici anni, si terranno domani, domenica 24 agosto, alle 10,30, nella chiesa di Maria Ss. Nunziata. A darne l’annuncio sono i genitori e la sorella. Andrea è il giovane che è morto in maniera tragica ieri mattina in contrada San Cimino, schiacciato da un trattore. La comunità ragusana si è stretta attorno alla famiglia. Numerose le condoglianze per un episodio ancora al vaglio della magistratura.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA