Ragusa, decori urbani volontari abbelliscono il centro storico

Attualità

L'iniziativa del Ccn I Tre Ponti con il collettivo Ocra e la libreria Flaccavento

Una piccola iniziativa per il centro storico. E’ quella concretizzata dal Ccn I Tre Ponti con il supporto del collettivo Ocra e della libreria Flaccavento. In prossimità di piazza Matteotti, meglio conosciuta come piazza Poste, sono state messe a dimora delle stelle di Natale. Un provvedimento spontaneo ma fortemente voluto per accrescere il decoro di quest’area.

