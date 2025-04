Ragusa, delegazione iblea di rappresentanti di imprese operanti nel settore marmi e lapidei all’evento organizzato a Trapani da Ice e Cna

Economia

Il gruppo era guidato da Andrea Distefano responsabile territoriale dei lapidei Cna

Una folta delegazione (nella foto) di rappresentanti di imprese operanti nel settore marmi e lapidei di pregio provenienti dal Ragusano ha partecipato gratuitamente all’importante evento organizzato dall’Ice e dalla Cna nello splendido scenario del chiostro di San Domenico a Trapani. Le aziende associate alla Cna, accompagnate dal responsabile territoriale dei lapidei Cna, Andrea Di Stefano, hanno avuto modo, attraverso il sistema B2B, di incontrare e confrontarsi con 23 buyers stranieri provenienti da Serbia, Polonia, Ungheria, Albania, Slovenia, Croazia, Romania, Grecia, Regno Unito, Macedonia e Germania. Era presente anche il responsabile nazionale Cna costruzione lapidei Riccardo Masini.