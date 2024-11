Ragusa, deliberata l’installazione di una pensilina all’ingresso dell’ospedale Giovanni Paolo II

Attualità

Il comitato civico Articolo 32 esprime soddisfazione per il risultato raggiunto dopo numerose sollecitazioni

“Con viva soddisfazione apprendiamo la notizia che è stata deliberata l’installazione di una pensilina all’ingresso dell’ospedale Giovanni Paolo II. Con delibera n. 1071 del 31 ottobre l’azienda sanitaria ha ricordato il sesto anniversario dell’inaugurazione (28 ottobre 2018) avvenuta dopo 13 anni dalla posa della prima pietra”. Lo rileva il comitato civico articolo 32 che da mesi si batte lungo questa direzione.

“La delibera considera la necessità “di dare riparo all’utenza dagli agenti atmosferici” , ha carattere “d’urgenza” (si fa per dire) e quindi è stata dichiarata immediatamente esecutiva – prosegue il documento – A dire il vero ci eravamo proposti per una sottoscrizione pubblica, ma alla fine la somma necessaria (3.660,00 euro) dopo attente ricerche è stata individuata nel capitolo di bilancio destinato a “costruzioni leggere”. Ringraziamo il management aziendale per la sensibilità dimostrata a prescindere dalle innumerevoli sollecitazioni ricevute sull’argomento. Ci auguriamo che entro il prossimo decennio possa realizzarsi la copertura del viale di collegamento dal parcheggio all’ingresso dell’ospedale”.

