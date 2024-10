Ragusa, denunciato un 43enne trovato in possesso di chiavi adulterine e grimaldelli

Cronaca

Il pregiudicato era stato visto aggirarsi con fare sospetto tra le abitazioni e le attività commerciali in zona corso Italia

Nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di controllo del territorio predisposti dalla Questura di Ragusa nel capoluogo Ibleo, sia nel centro storico che nelle zone periferiche, finalizzati alla prevenzione dei reati in genere, con particolare riguardo ai reati predatori tra i quali i furti in abitazione e i furti in attività commerciali, gli agenti della Squadra Volante hanno denunciato in stato di libertà un pregiudicato ragusano di 43 anni ritenuto responsabile del delitto di possesso ingiustificato di chiavi adulterine o di grimaldelli.