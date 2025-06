Ragusa, depotenziato il reparto di Malattie infettive: il comitato civico art. 32 non ci sta e critica i vertici Asp

Attualità

Situazione sempre più pesante sul fronte della gestione dei servizi sanitari

“Quando ci fu anticipata la notizia stentavamo a crederci, ma adesso tutto è chiaro. I vertici manageriali della azienda sanitaria ne hanno combinata un’altra. Senza nessuna vergogna vogliono depotenziare una delle eccellenze del servizio sanitario pubblico in provincia”. Lo dice il comitato civico articolo 32 facendo riferimento al reparto di malattie infettive dell’ospedale Giovanni Paolo II (nella foto).“Come è noto – chiariscono ancora dal comitato – il reparto malattie infettive dell’ospedale di Ragusa ha un ruolo essenziale nella prevenzione della diagnosi precoce, nella diagnosi, nella terapia e nella sorveglianza di numerose malattie infettive. Si tratta infatti di patologie che colpiscono organi delicatissimi quali fegato, polmoni e cuore. La decisione di indebolire lo staff medico indica una strategia che punta a ridurre una struttura di riconosciuta eccellenza in ambulatorio con annesso servizio di day hospital. Lo sconcerto negli ambienti sanitari, non collegati al clientelismo politico, è unanime. Per altro questa scelta, squisitamente politica, indebolisce complessivamente ruolo e funzioni della struttura sanitaria più strutturata e baricentrica nel territorio comprendente la provincia di Ragusa”.