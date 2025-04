Ragusa, deturpatori seriali in azione nelle strade limitrofe a viale delle Americhe. Chiavola (Pd): “E’ necessario dire basta”

Attualità

"La situazione è diventata insopportabile per numerosi residenti"

“Che cosa bisogna fare per cercare di superare i livelli di insozzamento di alcune zone determinati dalla disattenzione e, diciamolo pure, dalla maleducazione dei fruitori di vettovaglie acquistate in zona? Ci sembra giusto raccogliere e rilanciare il grido di costernazione lanciato nelle aree limitrofe a viale delle Americhe dove alcuni posti di aggregazione vengono lasciati in mano a chi decide di deturpare senza porsi alcun minimo problema. Possiamo andare avanti così facendo finta di niente? Mi pare proprio di no”. E’ quanto rileva il consigliere comunale del Pd, Mario Chiavola, secondo cui la situazione non può passare sotto silenzio.