Ragusa, Diocesi a Roma per il Giubileo degli adolescenti

Attualità

Tre sacerdoti hanno accompagnato circa 150 ragazzi

𝐋𝐚 𝐃𝐢𝐨𝐜𝐞𝐬𝐢 𝐝𝐢 𝐑𝐚𝐠𝐮𝐬𝐚 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐚 𝐑𝐨𝐦𝐚 in queste giornate, contrassegnate dal lutto per il pontefice, in occasione del 𝐆𝐢𝐮𝐛𝐢𝐥𝐞𝐨 𝐝𝐞𝐠𝐥𝐢 𝐚𝐝𝐨𝐥𝐞𝐬𝐜𝐞𝐧𝐭𝐢 𝐜𝐨𝐧 𝐜𝐢𝐫𝐜𝐚 𝟏𝟓𝟎 𝐫𝐚𝐠𝐚𝐳𝐳𝐢: don Marco Diara accompagna 40 ragazzi dell’Oratorio Carlo Acutis di Ragusa, don Riccardo Bocchieri e don Luca Roccaro accompagnano oltre 100 scout di Marina di Ragusa e Santa Croce Camerina.

