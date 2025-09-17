Ragusa, discoteca improvvisata al castello di Donnafugata: denunciato l’organizzatore

Attualità

I controlli della squadra amministrativa della Questura sull'episodio dello scorso 30 agosto

La Squadra Amministrativa della Questura di Ragusa, a seguito di mirata attività di monitoraggio degli eventi che si svolgono nella provincia, finalizzata alla verifica del rispetto delle normative di sicurezza e della rispondenza ai requisiti di legalità, ha denunciato l’organizzatore di un evento svoltosi la notte di sabato 30 agosto presso la struttura e relative pertinenze del Castello di Donnafugata.

In particolare, è stato accertato che un evento finalizzato principalmente a performance artistiche ed ascolto di musica, con prevendita online e pagamento del biglietto all’ingresso, pubblicizzato anche sui social, di fatto si era trasformato in uno spettacolo danzante, con varie postazioni dj set, che ha fatto registrare la presenza di circa un migliaio di persone.

Tale attività di pubblico spettacolo non era stata autorizzata con la prevista licenza, che il questore rilascia solo a seguito della verifica di tutte le prescrizioni di sicurezza, delle condizioni di agibilità e del rispetto delle norme antincendio e di montaggio di tutte le attrezzature tecniche.