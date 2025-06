Ragusa, dissesto finanziario negli enti locali: l’iniziativa Ancrel ospitata nella sede dell’Ordine dei dottori commercialisti

Economia

Concluso il corso di formazione con relatori di spicco

La sede dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Ragusa ha ospitato l’ultima giornata del corso di formazione sul tema del dissesto finanziario negli enti locali. L’evento formativo è stato organizzato, con il patrocinio della Prefettura di Ragusa, dall’Odcec, presieduto da Maurizio Attinelli, con le sezioni Ancrel (Associazione nazionale certificatori e revisori degli enti locali) di Ragusa e di Siracusa, in collaborazione con l’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Siracusa, oltre alla partecipazione del Comune di Ragusa. I relatori dell’ultimo appuntamento sono stati: Isabella Giusto, dirigente finanziario della Prefettura di Ragusa; Alberto D’Arrigo, segretario generale, e Fortunato Pitrola, dirigente finanziario ed esperto delle procedure di liquidazione. Dopo il saluto di Francesca Mazzola, vicepresidente dell’Ordine di Ragusa, di Maria Teresa Tumino, presidente dell’Ancrel di Ragusa, e di Alfredo Spinella, coordinatore dell’Ancrel di Sicilia, i relatori, moderati da Salvatore Vignigni, presidente della sezione Ancrel di Siracusa, hanno affrontato gli argomenti in scaletta.