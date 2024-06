Ragusa diventa “A tutto volume”, ecco il programma dettagliato della 15esima edizione

Società

Il festival dei libri è in programma dal 13 al 16 giugno per le piazze di Marina, Ibla e del centro storico superiore

E’ online sul sito web www.atuttovolume.com il programma completo e dettagliato della 15esima edizione del festival letterario “A Tutto Volume” che torna ad animare le piazze di Marina di Ragusa, Ragusa e Ragusa Ibla dal 13 al 16 giugno prossimi, celebrando insieme ai lettori una speciale edizione.Luciano Canfora, Giancarlo De Cataldo, Francesca Fagnani, Sigfrido Ranucci, Carlo Massarini, Giorgio Vallortigara, Paolo Nori, Pegah Moshir Pour, Viola Ardone, Giobbe Covatta, Ninni Bruschetta, Michele Masneri e molti altri autori saranno i protagonisti di questa nuova edizione del festival ideato e diretto da Alessandro Di Salvo e con guest director Antonio Pascale, Massimo Polidoro, Federico Taddia e Paolo Verri.