Ragusa diventa per un fine settimana teatro prediletto del minibasket in Sicilia

Sport

Il primo Jamboree Aquilotti si terrà nel Comune capoluogo dal 17 al 19 maggio

Saranno la Virtus e la Pegaso Ragusa, coadiuvate dal Comitato regionale della Fip e con il patrocinio del Comune di Ragusa, a organizzare il primo Jamboree Aquilotti Sicilia, che si terrà nel comune capoluogo dal 17 al 19 maggio. Circa 450 atleti, classe 2013 e 2014, daranno vita a una delle competizioni minibasket tra le più sentite ed entusiasmanti. Un vero e proprio raduno regionale, spalmato nei luoghi più iconici della pallacanestro ragusana: si giocherà al PalaPadua, al PalaMinardi, al PalaParisi, alla palestra Pappalardo e nelle palestre degli Istituti scolastici “Umberto I” e “Quasimodo”.

La manifestazione, che convoglierà nella città di Ragusa circa 1.500 persone (tra cui una sessantina di istruttori), vedrà un’ampia gamma di partecipanti: saranno trenta le formazioni coinvolte da tutta la Sicilia. Si tratta di: Panormus, Jukà Comiso, Pegaso Ragusa, Virtus Ragusa, Zannella Cefalù, Pallacanestro Bagheria, Invicta 93cento, GF23 Palermo, Orlandina Young, PCR Messina, Vigor Santa Croce, Virtus Trapani, Lions Leontinoi, Nuova Pall. Marsala, Siracusa Basket, Pall. Giarre, Avola Basket, Cus Catania, Aretusa Siracusa, Sport Club Gravina, Happy Basket Palermo, Svincolati Milazzo, San Matteo Messina, Ideal Gela, Airam Caltanissetta, Corant Basket Rosolini, Ad Maiora Ragusa, Invictus Palagonia, Domenico Savio Ragusa e Ciavorella Scicli.