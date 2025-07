Ragusa, divieto di balneazione nell’area antistante l’arenile di Branco Grande e Kamarina Villaggio

Attualità

Il sindaco Cassì: "Sembra che la causa sia da ricercare in irregolari sversamenti privati"

Con ordinanza sindacale n.693 è stato disposto il divieto di balneazione nell’area antistante l’arenile denominato Branco Grande e Kamarina Villaggio.

“A causa del superamento di parametri qualitativi – dichiara il sindaco, Peppe Cassì – è stato necessario emettere divieto di balneazione per le spiagge Branco Grande e Kamarina Villaggio, che sarà in vigore fino al rientro di tali parametri entro livelli di legge. In queste zone non ci sono impianti di depurazione comunali ed è quindi presumibile che la causa sia da ricercare in irregolari sversamenti privati. Abbiamo quindi provveduto a informare le autorità competenti affinché siano effettuati controlli per risalire ai responsabili del danno, che configura ipotesi di reato. Al tempo stesso abbiamo disposto un costante monitoraggio delle acque affinché queste possano essere dichiarate nuovamente balneabili il prima possibile”.

