Ragusa, don Fortunato Di Noto incontra la comunità cittadina per difendere l’infanzia dalla rete della violenza

L'appuntamento è in programma venerdì 29 novembre al teatro Don Bosco. A curare l'organizzazione sono i salesiani

La Comunità Educativa Pastorale dei Salesiani di Ragusa promuove un importante appuntamento di formazione e sensibilizzazione con don Fortunato Di Noto (nella foto), presidente dell’Associazione Meter Onlus, che da oltre 25 anni si batte per la difesa dei bambini contro ogni forma di violenza e sfruttamento.

L’evento, intitolato “Non si guarda e non si tocca. Difendere l’infanzia dalla rete della violenza”, si terrà venerdì 29 novembre alle 19 presso il Teatro Don Bosco di Ragusa. Sarà rivolto a giovani (dagli 11 anni in su), docenti, educatori, famiglie e catechisti, ma è aperto a tutta la cittadinanza, perché queste tematiche riguardano tutti e richiedono un’azione collettiva.

Don Pippo Fallico, direttore dei Salesiani di Ragusa, sottolinea l’importanza dell’iniziativa: “Oggi più che mai è fondamentale essere informati e formati su questi temi. Difendere i più piccoli dalla violenza è un dovere morale. Sentiamo ogni giorno storie drammatiche e inquietanti: non possiamo rimanere inerti. Incontri come questo ci aiutano a prendere consapevolezza e ci offrono strumenti concreti per agire in maniera efficace”.