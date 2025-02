Ragusa, don Luigi Ciotti ha incontrato gli studenti delle scuole della provincia

Attualità

Ricco di significati l'appuntamento tenutosi questa mattina al teatro Tenda

Un momento intenso di formazione e crescita quello che si è tenuto questa mattina a Ragusa grazie all’incontro con don Luigi Ciotti, simbolo della lotta alla mafia, di Libera e del Gruppo Abele. Hanno partecipato i rappresentanti delle istituzioni oltre al prefetto.

Erano presenti le rappresentanze delle scuole di tutta la provincia che hanno partecipato con grande passione civile.

Le parole di don Ciotti sono entrate nel profondo di tutti, specie quando ha ricordato il suo ultimo incontro con il giudice Giovanni Falcone, avvenuto poco prima della strage di Capaci. Una importante e sentita lezione di impegno civile per gli studenti e per il loro futuro. Futuro rispetto a cui gli amministratori locali si sono detti in prima linea per renderlo migliore e colmo di speranza.

