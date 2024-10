Ragusa, donata alla Questura un’opera che ritrae Falcone e Borsellino

Attualità

La realizzazione è stata curata da Gaetano D'Amico, già sostituto commissario della polizia di Stato

Gaetano D’Amico, già sostituto commissario della polizia di Stato, ha donato alla Questura un’opera grafica da lui eseguita ritraente i giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Sul pannello grafico è inciso un pensiero “A tutte le vittime del terrorismo, della mafia, del dovere e di ogni forma di criminalità, nel 30° anniversario delle stragi di Capaci e di via D’Amelio”.

Il questore della provincia di Ragusa Vincenzo Trombadore (nella foto con D’Amico) ha esternato sentimenti di compiacimento per le capacità artistiche dell’autore e di sentito apprezzamento per il gesto dell’artista di aver voluto donare l’opera alla Questura. L’elaborato artistico, collocato in un’area di alta visibilità della sede istituzionale, per il significativo contenuto etico dell’immagine ritratta, sarà per chi l’osserva un costante richiamo di fedeltà ai valori fondanti di legalità e giustizia.

