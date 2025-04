Ragusa, dopo il silenzio e la mestizia ci sarà la gioia della Resurrezione

Società

Ieri sera corteo molto partecipato nella città antica, domani al duomo anche la "scinnuta" del patrono San Giorgio

Il silenzio e la mestizia. Le due caratteristiche che hanno contraddistinto il corteo snodatosi ieri sera tra i monumenti barocchi patrimonio dell’Unesco. La processione tenutasi nella città antica di Ragusa è stata molto partecipata. Lo scopo? Fare emergere la solennità del dolore legata alle giornate della Passione del Signore. A centinaia, dunque, i fedeli che hanno fatto da cornice al momento spiritualmente più intenso del Venerdì santo.