Ragusa, dopo la festa il dramma sacro in onore di San Giovanni Battista

I festeggiamenti in onore di San Giovanni Battista, patrono principale della diocesi e della città di Ragusa, continuano. E proseguono con una novità inedita. Infatti, martedì 3, mercoledì 4 e giovedì 5 settembre sarà proposto, in Cattedrale, con inizio alle 20,30, il dramma sacro “San Giovanni il martirio”, testo di Maurizio Nicastro, con la regia dello stesso Nicastro e di Alessandro Sparacino. Gli interpreti sono Giada Ruggeri, Alessandro Sparacino e nel cast ci saranno pure Angelo Abela, Luca De Angelis, Carmelo Gerbaro, Salvatore Pino, Carolina Pulvirenti. Ingresso con offerta libera. Sarà possibile prenotare il posto nelle prime dieci file chiamando i numeri: 3472214898 (Maranathà, via Roma 102 Ragusa); 3334183893 (Teatro Badia).