Ragusa, dopo le richieste dei fedeli la santa messa a San Giacomo apostolo si terrà ogni venerdì

Società

La comunicazione dell'arciconfraternita per venire incontro alle sollecitazioni dei credenti

L’arciconfraternita San Giacomo apostolo di Ragusa comunica che, alla luce della notevole affluenza di persone, e su sollecitazione degli stessi fedeli, la santa messa nella chiesa omonima all’interno del Giardino ibleo, riaperta al culto lo scorso mese di febbraio, si terrà non solo il primo venerdì del mese, come da antica tradizione, ma tutti i venerdì. La celebrazione religiosa del venerdì è fissata a partire dalle 19, come accadrà, dunque, già da domani. E’ da sottolineare, in proposito, l’attività portata avanti dalla confraternita presieduta da Carmela Nicita, confraternita che detiene la proprietà della chiesa come attesta una documentazione specifica e che, in questo modo, assolve allo scopo del proprio statuto, rendendo possibile la piena fruizione dell’edificio di culto. Al contempo, è da mettere in evidenza l’operato del sacerdote Paolo La Terra che, nominato dal vescovo di Ragusa nella qualità di rettore della chiesa e di assistente spirituale della confraternita, si sta adoperando nella maniera migliore per garantire pieno supporto alla confraternita stessa e a tutta la comunità.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA