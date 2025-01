Ragusa, doppio appuntamento al teatro Badia

Spettacoli

Sabato e domenica in scena "Amore coniugale" tratto dal testo di Stefania De Ruvo

Doppio appuntamento in questo fine settimana al teatro Badia di Ragusa. Sul palco di corso Italia 103 sarà ospitata una nuova produzione di “Mania creativa”. Sarà proposta la pièce “Amore coniugale”, menages di coppia visti dalla camera da letto, in un alternarsi di scene e di monologhi, di dialoghi e di riflessioni interiori, caratterizzati da un confronto aperto verso il pubblico. E’ in programma sabato alle 20,30 e domenica alle 18,30.