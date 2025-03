Ragusa, doppio appuntamento formativo con Anc sulla revisione contabile del bilancio d’esercizio

Attualità

Mercoledì e giovedì l'iniziativa che sarà ospitata nella sala conferenze del Libero consorzio comunale

“La revisione contabile del bilancio d’esercizio e la nuova frontiera dell’assurance del rendiconto di sostenibilità”. E’ l’interessante tema del nuovo doppio incontro formativo promosso da Anc Ragusa per mercoledì 2 e giovedì 3 aprile, dalle 8,30 alle 13,30, nella sala conferenze del Libero consorzio comunale di Ragusa. Dopo i saluti istituzionali della presidente Anc Ragusa, Rosa Anna Paolino (nella foto), e del presidente dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Ragusa, Maurizio Attinelli, si entrerà nel vivo degli interventi che saranno curati da Ermando Bozza, professore a contratto di Contabilità informatizzata e digital auditing dell’Università di Chieti-Pescara, e Paolo Di Biase, dottore commercialista e revisore legale dei conti.