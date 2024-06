Ragusa, dramma della solitudine in corso Italia

Cronaca

L'intervento dei carabinieri per appurare il decesso di una povera persona parzialmente sostenuta dai Servizi sociali

I carabinieri sono intervenuti oggi pomeriggio in corso Italia, nel cuore della città, dopo la segnalazione di alcuni vicini. Hanno rinvenuto cadavere una povera persona, completamente sola, che veniva parzialmente sostenuta dai Servizi sociali del Comune. I sanitari, prontamente accorsi, non hanno potuto fare altro se non prendere atto del decesso dell’uomo di 57 anni.

