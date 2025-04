Ragusa, due giorni formativi di grande spessore con l’Associazione nazionale commercialisti

Economia

Sotto analisi, tra l'altro, le procedure di Risk assessment

Le procedure di Risk assessment sono uno strumento chiave per captare quali siano le priorità di intervento e per stabilire successivamente quali le azioni strategiche per il contenimento dei rischi ritenuti rilevanti. Il revisore documenta nelle carte di lavoro i rischi principali individuati. Questo uno dei temi forti nella due giorni che, tra mercoledì e ieri, ha caratterizzato l’attività formativa promossa da Anc Ragusa e che ha riguardato, con gli appuntamenti ospitati nella sala conferenze del Libero consorzio comunale, “La revisione contabile del bilancio d’esercizio e la nuova frontiera dell’assurance”.