Ragusa, due momenti significativi per i festeggiamenti patronali di San Giorgio

Società

Accesa ieri sera l'illuminazione artistica e inserita una reliquia di Santa Rita nella restaurata Arca santa

Due momenti molto significativi hanno contrassegnato la giornata di ieri nel contesto dei solenni festeggiamenti patronali in onore di San Giorgio. Il primo riguarda Santa Rita da Cascia, venerata come la “santa dei casi impossibili”, una cui reliquia, recuperata dai giovani della parrocchia della chiesa Madre direttamente in Umbria è stata posta, ieri sera, dal parroco, il sacerdote Giuseppe Antoci, all’interno dell’Arca santa che, nel frattempo, dopo il completamento del pregevole restauro, è stata traslata dalla chiesa di San Francesco all’Immacolata sino al duomo. I fedeli e i devoti hanno avuto modo di apprezzare la maestria con cui si è proceduto a effettuare l’intervento (foto sotto di Giovanni Gurrieri).