Ragusa, due nuovi “inquilini” per la casa delle associazioni

Attualità

Hanno trovato una sede in centro storico l'Arcigay e 4Keys

Due nuovi “inquilini” per la casa delle associazioni in centro storico. “C’erano due esigenze – ha affermato il sindaco, Peppe Cassì – da una parte dare vita gli spazi comunali dell’ex convento del Carmine, oggetto di riqualificazione; dall’altra dare spazio alle tante associazioni sprovviste di una sede che nonostante ciò dedicano tempo e impegno alla nostra comunità. Alla fine dello scorso mandato è così nata la Casa delle associazioni che da pochi giorni ha due nuovi “inquilini”, Arcigay e 4Keys, a cui diamo il nostro benvenuto”.