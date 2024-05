Ragusa, due premi di qualità dall’Asi per il Veteran car club ibleo

Attualità

Premiate le manifestazioni motoristiche che si sono svolte nel corso del 2023

Due premi di qualità sono stati consegnati dall’Asi, l’Automotoclub storico italiano, al Veteran car club ibleo. Nella fattispecie, i riconoscimenti si riferiscono alla XVII edizione di Motostoriche nel barocco ibleo, quindi riferita all’anno 2023, e al XXIV Autogiro della provincia di Ragusa, anche in questo caso edizione 2023. Il presidente Antonino Provenzale si ritiene soddisfatto per questa ulteriore attestazione di stima da parte dell’Asi che, proprio in occasione degli eventi motoristici, invia a monitorare i propri commissari i quali hanno così modo di attestare la validità degli stessi a livello organizzativo e non solo. “Sono riconoscimenti che, ovviamente, ci fanno molto piacere – sottolinea il presidente Provenzale – e che vanno equamente divisi tra tutti i componenti del direttivo, che ringrazio per la loro sollecita disponibilità, e tra coloro che si danno da fare sul piano organizzativo per farci fare bella figura nei confronti di tutti coloro che partecipano. Riconoscimenti che, tra l’altro, costituiscono il viatico migliore in vista di uno dei nostri nuovi appuntamenti, la 18esima edizione di Motostoriche nel barocco ibleo che si terrà dal 24 al 26 maggio”.

