Ragusa, due studenti della Vann’Antò alle finali nazionali dei campionati internazionali di matematica promossi dalla Bocconi

Attualità

Alessandro Cassarino e Giuseppe Iacono sono stati accompagnanti dalla docente referente Elisa Sittinieri

Due brillanti alunni dell’istituto comprensivo “Vann’Antò” di Ragusa, Alessandro Cassarino e Giuseppe Iacono, si sono qualificati per la finale nazionale dei prestigiosi Campionati Internazionali di Matematica, che si è svolta lo scorso 25 maggio presso l’Università Bocconi a Milano.

Un altro campione di matematica, il bravissimo Lorenzo Firrincieli (nella foto sotto) ha, invece, partecipato il 19 maggio alla Finale Nazionale della quattordicesima edizione dei Giochi matematici del Mediterraneo, altra gara a cui l’istituto Vann’Antò partecipa ogni anno, sempre con successo, grazie alla disponibilità del dirigente, dei docenti, ma soprattutto grazie alla competenze degli alunni nell’ambito della disciplina.