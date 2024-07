Ragusa, è accusato di violenza sessuale ai danni di una 16enne nordafricana: la difesa chiede la revoca della misura cautelare in carcere per un albanese

Cronaca

L'istanza in attesa della prima udienza del rito ordinario del processo in programma a fine settembre

In attesa della prima udienza davanti al Tribunale collegiale di Ragusa (presidente Antonella Frizilio), l’avvocato Michele Savarese ha chiesto la revoca della misura cautelare in carcere per l’albanese accusato di violenza sessuale su una sedicenne nordafricana. Il legale nella sua istanza fa rilevare che si tratta di un soggetto che non è mai stato interessato da provvedimenti dell’autorità giudiziaria. L’avvocato Savarese aggiunge pure che nell’attuale stato di detenzione l’albanese ha sempre manifestato una condotta esemplare e che lo stesso soffre di problemi di natura psichica, infatti, è stato più volte posto sotto attenzione dal dipartimento di salute mentale dell’Asp di Ragusa. Per queste ragioni il difensore afferma che sarebbe opportuno che venga restituito alle cure della propria famiglia.Nei giorni scorsi la Procura di Ragusa ha chiesto il rito immediato e la difesa ha optato per l’ordinario. Prima udienza a fine settembre. Nei mesi scorsi il Riesame di Ragusa ha rigettato l’istanza avanzata dal difensore per ottenere la revoca del dissequestro degli oggetti trovati a casa del giovane, tra cui un giubbotto nero che l’albanese – per l’accusa – indossava quando avrebbe commesso il reato.