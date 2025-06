Ragusa, è arrivato l’uomo più forte del mondo premiato dagli ex presidenti Usa Clinton e Bush jr

Attualità

Bruno Danovaro in vacanza in città. E' stato riconosciuto dai fans

E’ arrivato a Ragusa per ammirarne le bellezze, barocche e non, insieme ad amici del posto la superstar mondiale della pesistica e delle Arti marziali Bruno Danovaro (nella foto), noto come l’uomo più forte del mondo. Un uomo anche poliedrico ed interessato alla storia. Duomo di San Giorgio, Cattedrale San Giovanni Battista sono solo alcune mete di alto prestigio in stile barocco dell’instancabile fuoriclasse dello sport. Senza dimenticare un buon bagno e una nuotata a Marina di Ragusa. Danovaro, che ha ridato una immagine molto positiva prima alla pesistica pro ed ora alle Arti marziali, dimostrando come un campione può essere colto, cosmopolita, educato ed umile. Pluricampione del mondo con diversi record mondiali imbattuti nella pesistica pro, tanto da essere eletto anni fa negli Usa l’uomo più forte del mondo, primo italiano a vincere tutto in uno sport americano pro, premiato da due presidenti Usa, Clinton e Bush jr, anche per il suo Impegno contro il doping nello sport.