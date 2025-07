Ragusa e contrada Palazzo Uccelli, la consigliera Caruso: “Primi timidi segnali, ma ancora non basta”

Attualità

Di nuovo in primo piano la vicenda dell'arteria stradale in zona Poggio del sole

“Su contrada Palazzo Uccelli, zona Poggio del Sole, avevo già fatto sentire la mia voce, sollecitando interventi specifici, anche perché la strada comunale era ridotta in uno stato di degrado tale da richiedere azioni urgenti. Bene, qualcosa adesso è successo, anche se si tratta di timidi provvedimenti, così come ci viene spiegato dagli stessi residenti che lo hanno appreso dalle aziende in opera, provvedimenti non definitivi e soprattutto non risolutivi a cui, speriamo, possano seguirne degli altri in tempi rapidi”.