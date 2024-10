Ragusa, è festa esterna per San Francesco

Società

Dopo la cerimonia di ieri con le autorità civili e militari, domani la processione con il simulacro per le vie del centro storico

Dopo che ieri è stata celebrata la solennità liturgica del patrono d’Italia, San Francesco d’Assisi, con la chiesa di piazza Cappuccini che ha ospitato, nel pomeriggio, la santa messa aperta alle autorità civili e militari che hanno voluto così rendere onore alla figura del santo, e, in particolare, con il sindaco Peppe Cassì che ha letto la preghiera in onore del santo, domani si celebra la festa esterna, sempre molto attesa dai fedeli e dai residenti della zona. Alle 9, alle 12 e alle 18 è previsto lo sparo di mortaretti. Alle 9,30 la santa messa, con l’Eucarestia che sarà presieduta dal parroco, il sacerdote Nicola Iudica. Anima la comunità parrocchiale. Alle 11 la santa messa con i ragazzi che sarà presieduta dal sacerdote Andrea La Terra, parroco della chiesa di San Giuseppe artigiano.

Alle 12, in piazza Cappuccini, benedizione degli animali. Alle 18 la recita del Rosario e la coroncina a San Francesco d’Assisi. Alle 18,30 la santa messa che sarà presieduta da padre Evaristo, frate della parrocchia della Sacra famiglia di Ragusa. Anima la comunità parrocchiale. Alle 19,30 la processione con il simulacro di San Francesco per le seguenti vie: piazza Cappuccini, Marsala, largo Beata Maria Candida (sosta al monastero della Carmelitane), Marsala, piazza Cappuccini, Beata Maria Schininà, Ing. Migliorisi, Risorgimento, Virgilio, piazza Vann’Antò, Di Vittorio, Archimede (sosta nella chiesa della Sacra Famiglia), Archimede, Carducci, viale del Fante, piazza Libertà, Pennavaria, Traspontino, ponte padre Scopetta (sosta sparo fuochi pirotecnici), Traspontino, piazza Cappuccini.