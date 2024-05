Ragusa, è festa in onore di Santa Rita da Cascia

Società

Dopo il concerto "Ave generosa", domani all'Ecce Homo sono in programma cinque celebrazioni eucaristiche

Il coro polifonico e l’ensemble di fiati “Cantus novo”, diretti dal maestro Giovanni Giaquinta, hanno animato il concerto intitolato “Ave generosa” che, tenutosi nella chiesa dell’Ecce Homo, in occasione della festa di Santa Rita edizione 2024, ha fatto registrare un grande interesse oltre che una confortante partecipazione. Un momento speciale, dunque, dedicato a Rita che ha animato la vita straordinaria di una donna comune: moglie, madre, vedova e consacrata. Domani è il giorno della festa in onore della santa da Cascia. Cinque sono le messe in programma all’Ecce Homo, a conclusione di ciascuna delle quali ci sarà la benedizione delle rose, il fiore carismatico che la santa ha fatto diventare uno dei propri simboli. Alle 7,30 di domani, la prima messa sarà presieduta dal parroco, il sacerdote Salvatore Vaccaro. Alle 9 ci sarà la funzione religiosa presieduta da don Giorgio Occhipinti. Seguirà, alle 11, quella celebrata da don Roberto Asta, vicario generale della diocesi di Ragusa. Si proseguirà, poi, nel pomeriggio quando, alle 18,30, ci sarà la recita del Rosario e la preghiera a Santa Rita. Alle 19 la messa presieduta dal parroco, don Salvatore Vaccaro, che tornerà a celebrare alle 20,30 ma, questa volta, l’omelia sarà tenuta dal diacono don Luca Roccaro. Per tutta la giornata di domani, per consentire la venerazione di Santa Rita, la chiesa rimarrà aperta dalle 7 alle 22. In queste giornate, intanto, l’impresa ecologica Busso Sebastiano, che gestisce il servizio di igiene ambientale in città, sta effettuando un’azione di pulizia straordinaria tutt’attorno alla chiesa dell’Ecce Homo per rendere i luoghi interessati dal passaggio dei fedeli e dei devoti più decorosi del solito.

