Ragusa e gli enti locali in dissesto finanziario, partecipata l’iniziativa promossa da Odcec e Ancrel

Tra gli interventi anche quello del prefetto Giuseppe Ranieri

L’analisi delle problematiche degli enti locali in dissesto è così ampia da presupporre la necessità di una adeguata indipendenza e autorevolezza da parte degli organismi di revisione, a maggior ragione se si ha a che fare con una materia così delicata. Sono questi alcuni degli aspetti toccati ieri dal prof. Calcedonio Li Pomi, commercialista, revisore legale, consulente enti locali e componente organismo straordinario di liquidazione, nel corso del suo approfondito e prolungato intervento su “La crisi finanziaria dell’ente locale” nel contesto della giornata formativa tenutasi nella sede dell’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Ragusa. Sono stati illustrati i profili pratici e applicativi della disciplina vigente per quanto riguarda il dissesto finanziario degli enti locali. A cominciare dalla necessaria competenza con il sistema degli enti locali con riferimento, nello specifico, alla contabilità pubblica, materia che non trova ampia attuazione nei corsi normali di studio e rispetto a cui è necessario acquisire conoscenze specifiche.