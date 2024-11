Ragusa e gli episodi controversi in centro storico, Chiavola (RiM): “Favorire la residenzialità”

Attualità

"Si possono prevedere tutte le manifestazioni che vogliamo, ma sforzi inutili se non si favorisce il ritorno nelle abitazioni di questa parte della città"

“Ci arrivano segnalazioni su episodi controversi in seno al centro storico. Le chiamate dei cittadini, soprattutto dei residenti, ci informano di una situazione sempre più difficile. Non vogliamo mettere in dubbio l’impegno di chi si sta adoperando per cercare di sanare le anomalie, ma i risultati ottenuti, finora, sono troppo scarsi. E bisogna fare molto di più per garantire le dovute rassicurazioni alla collettività”. Lo dice il presidente dell’associazione politico culturale Ragusa in Movimento, Mario Chiavola (nella foto), che si innesta nel dibattito riguardante la sicurezza in via Roma e nelle aree limitrofe oltre alla necessità di attenzione e decoro che dovrebbe interessare l’intero ambito urbano che ruota attorno a una delle zone un tempo salotto della città.