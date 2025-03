Ragusa e gli incarichi contestati, il presidente del Consiglio comunale: “Ecco come stanno i fatti”

Attualità

Ilardo chiarisce tutti i passaggi e respinge le critiche

A seguito dell’intervento da parte del consigliere Federico Bennardo e relativo a presunti incarichi illegittimi, replica il presidente del Consiglio comunale di Ragusa, Fabrizio Ilardo (nella foto):

“In merito al comunicato del consigliere Bennardo, in cui lo stesso afferma che “la Corte dei Conti ha contestato il conferimento di due incarichi professionali in via diretta da parte dell’amministrazione comunale di Ragusa” e che “la vicenda denota una totale assenza di trasparenza nei confronti dei consiglieri comunali e quindi dei cittadini visto che la nota della Corte disponeva che la stessa fosse trasmessa ai singoli consiglieri per il tramite del presidente del Consiglio comunale”, mi trovo costretto a dover precisare quanto segue:

1) contrariamente a quanto afferma il consigliere Bennardo i suddetti incarichi non sono stati conferiti in via diretta;

2) contrariamente a quanto afferma il consigliere Bennardo la Corte dei Conti non ritiene illegittimi i due incarichi ma anzi conclude affermando che “alla luce dei chiarimenti resi dal Comune di Ragusa, e dando atto del complesso quadro normativo, si osserva che la fattispecie in esame, configurando attività di progettazione relativa ad uno specifico progetto, ricade nell’ambito dell’appalto di servizi, non assoggettabile al controllo della Sezione”;

3) contrariamente a quanto afferma il consigliere Bennardo la stessa delibera della Corte dei Conti è stata regolarmente trasmessa ai consiglieri comunali con nota del 3 marzo, avente protocollo numero 26005.