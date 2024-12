Ragusa e gli stati generali dell’economia, ecco le aziende associate a Confcommercio che sono state premiate

Attualità

La presidente sezionale Chiaramonte: "Un modo per valorizzare le imprese del territorio"

Durante i lavori pomeridiani degli Stati generali dell’economia – Ragusa rurban city, svoltisi venerdì scorso nell’auditorium della Camera di Commercio del Sud Est, in piazza Libertà, nel capoluogo ibleo, promossi dall’assessorato comunale allo Sviluppo economico retti dall’assessore Giorgio Massari, sono state premiate venti aziende per il loro straordinario contributo al tessuto produttivo locale. “Con grande orgoglio – chiarisce il direttivo sezionale di Confcommercio Ragusa – segnaliamo che tre aziende associate alla nostra organizzazione di categoria hanno ricevuto il prestigioso Premio Ragusanità 2024. Si tratta di: Isabella Schininà & C. s.a.s per qualità del welfare aziendale, resilienza storica e imprenditoria femminile; Anthea Preziosi di Cinzia Franzò & C. s.a.s per qualità e innovazione di prodotto e processo, imprenditoria femminile; Blu s.r.l. – Lido Azzurro e Locanda Don Serafino per resilienza storica, qualità del prodotto e servizi”. “Complimenti a queste eccellenze imprenditoriali – sottolinea la presidente sezionale Confcommercio Ragusa, Rosamaria Chiaramonte – che incarnano i valori di impegno, innovazione e dedizione, contribuendo a rendere unico il nostro territorio. Non ci sono dubbi sul fatto che Confcommercio Ragusa continuerà a sostenere e valorizzare le imprese locali, promuovendo il loro ruolo essenziale nello sviluppo della nostra comunità”.

