Ragusa e i collegamenti viari con San Giacomo, programmato un vertice

Attualità

L'incontro promosso dal Comune è in programma mercoledì 3 luglio con i residenti della frazione rurale

“L’attuale fase di transizione del servizio di trasporto pubblico a un nuovo gestore – dichiara l’assessore alla Mobilità, Giovanni Gurrieri – può e deve diventare un’opportunità per rinnovare e potenziare i nostri collegamenti. Per questo, come annunciato qualche settimana fa in Consiglio comunale, promuoviamo un incontro nella frazione di San Giacomo per discutere dei servizi di collegamento. Per l’occasione saranno presenti anche i referenti del progetto Pulmì, il sistema di trasporto ideato per incentivare la mobilità sostenibile e ridurre l’isolamento delle aree più periferiche rispetto al territorio urbano. L’incontro si terrà il 3 luglio alle 18 nei locali della scuola di San Giacomo. Prima di giorno 3 chiediamo ai residenti della frazione di compilare il modulo disponibile al link https://forms.gle/oQ4gHH9QjHJf2tCE6 al fine di comprendere meglio le loro richieste e le necessità. Grazie a tutti.”

