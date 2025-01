Ragusa e i controlli alla casa di riposo nel cuore della città, ai domiciliari i due gestori: un uomo e una donna

Attualità

La decisione del Gip del Tribunale dopo il blitz dei Nas dei carabinieri

Ci sono due persone agli arresti domiciliari e sei a cui è stata inflitta la misura interdittiva del divieto temporaneo di esercitare la loro attività professionale nell’ambito dell’inchiesta dei blitz dei Nas dei carabinieri di Ragusa in una casa di riposo che sorge nel cuore di Ragusa. Ai domiciliari sono finiti i gestori: un uomo di 45 anni e una donna di 42 anni. La struttura è stata posta sotto sequestro preventivo dal Gip del Tribunale di Ragusa. Il magistrato ha nominato l’amministratore giudiziario a cui è stato dato il compito di sistemare in altre strutture i ventotto ospiti della casa, molti dei quali anziani con gravi patologie fisiche e psichiatriche, e nelle more dovrà garantire la loro ordinaria cura ed assistenza. Le persone ospiti della struttura, secondo quanto emerso dalle indagini, vivevano in condizioni degradanti e subivano maltrattamenti fisici e psicologici. Le ordinanze sono scattate dopo una complessa attività investigativa. L’interdizione è scattata per sei collaboratori. L’indagine ha preso le mosse dalla querela presentata da alcuni ex dipendenti.

