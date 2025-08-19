Ragusa e i festeggiamenti in onore del patrono San Giovanni Battista, c’è l’installazione Semen dell’artista Alessia Forconi

Attualità

Sarà collocata domani presso la cappella di San Giovannino

Dopo l’apertura della nicchia e la traslazione del simulacro del patrono di Ragusa, San Giovanni Battista, prevista per stasera, proseguono domani i festeggiamenti che sono caratterizzati, tra l’altro, dal via, previsto sempre per domani, del solenne novenario. In particolare, mercoledì 20 agosto, presso la cappella di San Giovannino, sarà collocata l’installazione “Semen” dell’artista Alessia Forconi, sostenuta e curata dal prof. Andrea Guastella. Alle 19, poi, ci sarà la celebrazione eucaristica presieduta da don Antonio Cascone. Ogni giorno, sino al 28 agosto, alle 9 la celebrazione eucaristica e alle 18 la recita del Santo Rosario. Quindi, la novena in onore di San Giovanni Battista con i tradizionali canti eseguiti dal tenore Salvatore Lucifora, dal soprano Heike Shenke e dal mezzosoprano Emanuela Patanè con i bassi della corale polifonica San Giovanni Battista. A dirigere il maestro Giovanni Arestia, all’organo il maestro Giorgio Occhipinti.