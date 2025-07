Ragusa e i festeggiamenti in onore della Madonna del Carmine, ecco i prossimi appuntamenti

Società

Giovedì e venerdì sera spazio anche all'intrattenimento oltre ai momenti di carattere religioso

Proseguono le celebrazioni in onore della Madonna del Monte Carmelo a Ragusa. Domani, giovedì 10 luglio, i riti religiosi si terranno in occasione della giornata dedicata al Cuore immacolato della Beata vergine Maria. Alle 18 ci sarà la novena alla Madonna del Carmine e il canto delle litanie lauretane. Alle 18,30 la recita della santa messa presieduta dal novello sacerdote don Alessio Leggio. Alle 21, in piazza, la commedia in due atti “Tre mariti e un matrimonio”, rappresentata dalla compagnia “Teatro in famiglia”. Venerdì, festa di San Benedetto, patrono d’Europa, sono stati calendarizzati i seguenti appuntamenti: alle 18 la novena alla Madonna del Carmine e il canto delle litanie lauretane. Alle 18,30 la santa messa presieduta da don Giuseppe Iacono.