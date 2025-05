Ragusa e i festeggiamenti patronali di San Giorgio, il programma della prima processione

Società

E' prevista per domani a partire dalle 19 lungo le suggestive stradine della città antica

E’ uno dei giorni più attesi per i devoti e per i fedeli. Domani, finalmente, il simulacro del santo cavaliere, il glorioso patrono di Ragusa San Giorgio (nella foto Salvo Bracchitta), tornerà ad abbracciare il suo popolo. E lo farà nel contesto della prima delle tre giornate dedicate alle processioni lungo le viuzze della città antica di Ibla. La giornata comincerà alle 10 con l’esposizione del Santissimo Sacramento, l’adorazione eucaristica e il tempo per le confessioni. A mezzogiorno ci sarà la benedizione eucaristica.