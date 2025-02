Ragusa e i furti continui alle microcar degli studenti, Firrincieli: “Fenomeno da porre sotto attenzione”

Attualità

Il consigliere comunale ha presentato un atto di indirizzo per sollecitare maggiore vigilanza e l'installazione delle telecamere di videosorveglianza

Porre sotto attenzione e vigilanza le aree di sosta attigue al plesso liceale Enrico Fermi e all’Itca Fabio Besta, con riferimento specifico a via Aldo Moro, viale Europa, viale Enzo Ferrari e zone circostanti, al centro di un continuo fenomeno di scasso e furto ai danni dei proprietari delle microcar parcheggiate così come dei motocicli in genere. E’ il senso dell’atto di indirizzo che il consigliere comunale Sergio Firrincieli ha presentato in queste ore a palazzo di Città, indirizzando il documento al sindaco e al presidente del consiglio comunale.