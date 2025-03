Ragusa e i servizi cimiteriali, dopo le proteste la stipula di un protocollo tra Cisl e Comune

Attualità

Si punta alla salvaguardia dei livelli occupazionali con il cambio del gestore

E’ stato siglato un protocollo d’intesa per i lavoratori dei servizi cimiteriali del Comune di Ragusa tra il sindaco Peppe Cassì e il segretario generale dell’Ust Cisl Rg Sr, Giovanni Migliore, unitamente al segretario generale aggiunto della Fisascat Cisl, Salvatore Scannavino. Nel documento, l’amministrazione comunale ha riconosciuto “l’importanza della continuità occupazionale e della tutela dei diritti dei lavoratori impiegati nei servizi cimiteriali”, rivendicata dal sindacato e, al fine di superare le “problematiche emerse in merito alla documentazione di gara per l’affidamento del servizio cimiteriale”, si è deciso di definire un percorso condiviso finalizzato alla “salvaguardia dei livelli occupazionali” e alla “salvaguardia dei livelli reddituali”.